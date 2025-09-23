Депутат Бурматов: запрет на посещение магазинов с собаками не вписывается в тренды

В Госдуме предложили не пускать с собаками в аптеки, магазины, точки общепита и ряд других учреждений. Насколько реализуема инициатива и как бизнес относится к владельцам домашних питомцев, разбиралась Москва 24.

Новый массив правил

Предложение не пускать владельцев собак в точки общепита, магазины, образовательные, культурные и медицинские учреждения вместе с животными озвучила рабочая группа Госдумы по защите людей от нападений животных под руководством депутата Нины Останиной. Она отметила на заседании 22 сентября, что "об этом говорили много и писем получали тоже много".

По ее словам, у Следственного комитета замечаний и возражений правового характера по поводу подготовленного законопроекта не возникло. При этом позиция Роспотребнадзора пока неизвестна и будет дана позднее, добавила она.





Нина Останина депутат Госдумы Где-то в регионах это право уже регулируется, где-то – нет. Но мы же единое государство, поэтому это должен быть единый Федеральный закон.

Также на заседании озвучили и другие возможные нововведения. К примеру, в Госдуме выступили за запрет выгула крупных собак детьми и гражданами в нетрезвом виде, так как ослабленный контроль за таким животным представляет опасность для окружающих. Помимо этого, штраф за укус или нарушение правил уборки за собакой на улице могут увеличить до 50 тысяч рублей.

Также разработаны новые правила проживания собак в многоквартирных домах. В частности, животное не должно загрязнять лифты, подъезды, спортивные, детские площадки и другие места скопления людей. Помимо этого, парламентарии задумались о количестве проживающих животных: оно будет завесить от того, какие условия способен обеспечить хозяин. К тому же планируется разрешить перевозку собак в общественном транспорте только в наморднике, а также на коротком поводке или в переноске. Исключение сделают лишь для собак-поводырей.

По словам депутата Госдумы Николая Валуева, все эти меры направлены на воспитание ответственного отношения к питомцам.

"Если владелец относится к содержанию своей собаки ответственно, то и нехороших случаев не будет, и животное будет жить счастливо", – процитировала Валуева "Парламентская газета".

Другие тренды

Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин в беседе с Москвой 24 выразил мнение, что запрет на вход с животными в ряд заведений является правильным.

"Почему должны страдать те, у кого нет собак и они не хотят видеть их в своем окружении?" – указал эксперт.





Павел Шапкин председатель НСЗПП Люди, которые заводят животных в больших городах, должны понимать, что могут столкнуться с какими-либо ограничениями. К тому же некоторые собаки и другие питомцы переносят разные болезни и не соблюдают санитарный режим. Поэтому в общественные места их пускать не надо.

В то же время Шапкин призвал сделать исключение для некоторых сфер бизнеса – в частности, зоомагазинов.

"Если же они находятся в торговом центре, стоит разместить их в помещениях с отдельным входом со стороны улицы. Думаю, это технически реализуемо", – добавил он.

Однако первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что озвученное предложение идет вразрез с тенденциями в российском бизнесе.

"У нас в комитете, а он является профильным по соответствующей тематике, подобных законопроектов не сегодняшний день нет", – указал парламентарий.





Владимир Бурматов первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Все участники рынка расширяют возможности для клиентов с питомцами. К примеру, крупные перевозчики по просьбе нашего комитета сделали более комфортными перевозки с животными. Также мы видим статистику крупных таксопарков: объем перевозок с животными увеличился. Логика подсказывает: если люди едут куда-то со своими питомцами, это значит, что гостиницы, кафе и рестораны, торговые центры открывают для них двери.

Тренды Бурматов связал с тем, что владельцами животных, по статистике, являются 57% российских семей.

"Это большинство наших граждан, а с большинством бизнес хочет дружить. И сегодня, если вы придете в ресторан со своей собакой, для нее постелют лежанку и поставят миску с водой", – отметил депутат.

При этом действующее законодательство позволяет компаниям самостоятельно принимать решения по отношению к клиентам с животными. Большинство представителей бизнеса идут им навстречу, так как не хотят терять лояльную и платежеспособную аудиторию. С учетом этого никакого конфликта между бизнесом и посетителями нет, заключил Бурматов.

