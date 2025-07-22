Кинолог Уражевский назвал главную опасность прикормки бродячих собак

В России предложили запретить подкармливать бездомных животных рядом с многоквартирными домами. Какую реакцию вызвало предложение парламентариев и как еще предлагают защищать горожан от бродячих собак, разбиралась Москва 24.
Не кормить, не препятствовать, не скрывать
Члены рабочей группы Госдумы по обращению с бездомными животными предложили запретить подкармливать бродячих зверей возле ряда административных объектов. Об этом рассказал зампред комитета нижней палаты парламента по промышленности и торговле Александр Спиридонов.
По его словам, один из подготовленных на эту тему законопроектов касается запрета кормления на территориях зданий и сооружений медицинских и физкульурно-спортивных организаций, а также учреждения культуры, соцобслуживания и образования. В список также добавили многоквартирные жилые дома, а в случае принятия законопроекта, регионы смогут сами дополнять такой перечень.
Отмечается, что в итоговой редакции в список также могут включить и торговые центры. Спиридонов также подчеркнул, что в окончательной редакции законопроекта должно быть четко обозначено, что речь идет о запрете на кормление собак.
Кроме того, граждан могут начать наказывать за препятствие отлову бездомных животных и несообщение об их нахождении на территориях некоторых объектов, к примеру предприятий. За нарушение депутаты предлагают ввести ответственность в виде предупреждения или штрафа от 3 до 5 тысяч рублей.
Защита россиян от бездомных животных особенно громко обсуждается в Госдуме после ряда нападений беспризорных собак на детей. К примеру, в конце февраля 2025 года депутаты внесли законопроект, которым предложили дать регионам право устанавливать предельный срок содержания таких зверей в приютах, после которого их будут усыплять.
Такая мера вызвала критику среди представителей власти и общественников. В качестве альтернативы предлагалось усилить контроль за разведением животных, а также ужесточить наказание за самовыгул питомцев.
Можно кормить безопасно?
Потенциальный запрет на кормление бездомных животных вызвал неоднозначную реакцию. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с News.ru отметил, что отдельные регионы пытались внедрить подобную практику, однако отслеживать ее исполнение оказалось трудно.
"Невозможно запретить человеку покормить бездомного кота, невозможно за этим проследить, невозможно за это никак наказать", – заявил депутат.
Иеромонах Феодорит (Сеньчуков), в свою очередь, назвал предложение "омерзительным и садистским". В беседе с "Абзацем" он уточнил, что проблему с "дворняжками" нужно решать другими методами.
"Животных надо кормить, животных надо стерилизовать, прививать по возможности. Но это не значит, что их надо морить голодом или каким-то образом мучить", – подчеркнул отец Феодорит.
В то же время президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с Москвой 24 отметил, что прикорм бездомных животных, особенно рядом с многоквартирными домами, действительно может быть опасным для жильцов.
"Если собак прикармливают в одном и том же месте регулярно, они могут сбиваться в стаи. И тогда действительно не исключены нападения на прохожих – животные будут защищать свою еду", – объяснил кинолог.
В то же время оставлять бездомных зверей без еды жестоко, отметил кинолог.
"Запрещать прикармливать собак совсем – это крайность. 9 из 10 животных после возвращения в места отлова погибают в течение года, в первую очередь от голода", – уточнил Уражевский.
По его мнению, вопрос как о кормлении бездомных собак, так и об их дальнейшей судьбе после отлова неоднозначный и парламентарии должны достичь золотой середины в его решении. К примеру, кинолог предложил больше поощрять частные приюты, продолжающие содержать и пристраивать животных после отлова, а также семьи, которые берут собак и кошек из приюта. Тогда вопрос о прикорме беспризорных зверей просто отпадет, потому что они исчезнут с улиц, заключил кинолог.