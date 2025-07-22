Кинолог Уражевский назвал главную опасность прикормки бродячих собак

В России предложили запретить подкармливать бездомных животных рядом с многоквартирными домами. Какую реакцию вызвало предложение парламентариев и как еще предлагают защищать горожан от бродячих собак, разбиралась Москва 24.

Не кормить, не препятствовать, не скрывать

Члены рабочей группы Госдумы по обращению с бездомными животными предложили запретить подкармливать бродячих зверей возле ряда административных объектов. Об этом рассказал зампред комитета нижней палаты парламента по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

По его словам, один из подготовленных на эту тему законопроектов касается запрета кормления на территориях зданий и сооружений медицинских и физкульурно-спортивных организаций, а также учреждения культуры, соцобслуживания и образования. В список также добавили многоквартирные жилые дома, а в случае принятия законопроекта, регионы смогут сами дополнять такой перечень.

Отмечается, что в итоговой редакции в список также могут включить и торговые центры. Спиридонов также подчеркнул, что в окончательной редакции законопроекта должно быть четко обозначено, что речь идет о запрете на кормление собак.

Кроме того, граждан могут начать наказывать за препятствие отлову бездомных животных и несообщение об их нахождении на территориях некоторых объектов, к примеру предприятий. За нарушение депутаты предлагают ввести ответственность в виде предупреждения или штрафа от 3 до 5 тысяч рублей.

Защита россиян от бездомных животных особенно громко обсуждается в Госдуме после ряда нападений беспризорных собак на детей. К примеру, в конце февраля 2025 года депутаты внесли законопроект, которым предложили дать регионам право устанавливать предельный срок содержания таких зверей в приютах, после которого их будут усыплять.

Такая мера вызвала критику среди представителей власти и общественников. В качестве альтернативы предлагалось усилить контроль за разведением животных, а также ужесточить наказание за самовыгул питомцев.

Можно кормить безопасно?

Потенциальный запрет на кормление бездомных животных вызвал неоднозначную реакцию. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с News.ru отметил, что отдельные регионы пытались внедрить подобную практику, однако отслеживать ее исполнение оказалось трудно.

"Невозможно запретить человеку покормить бездомного кота, невозможно за этим проследить, невозможно за это никак наказать", – заявил депутат.



кормить бездомных животных. – Прим.ред. ) – это их представление о гуманности.

Владимир Бурматов депутат Госдумы Я исхожу из опыта субъектов, которые это пытались у себя сделать, – нигде это не заработало. И многие потом эту норму отменили. Невозможно людям запретить это делать () – это их представление о гуманности.

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков), в свою очередь, назвал предложение "омерзительным и садистским". В беседе с "Абзацем" он уточнил, что проблему с "дворняжками" нужно решать другими методами.

"Животных надо кормить, животных надо стерилизовать, прививать по возможности. Но это не значит, что их надо морить голодом или каким-то образом мучить", – подчеркнул отец Феодорит.

В то же время президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с Москвой 24 отметил, что прикорм бездомных животных, особенно рядом с многоквартирными домами, действительно может быть опасным для жильцов.

"Если собак прикармливают в одном и том же месте регулярно, они могут сбиваться в стаи. И тогда действительно не исключены нападения на прохожих – животные будут защищать свою еду", – объяснил кинолог.





Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России С другой стороны, такие места опасны и для самих собак. Случаем могут воспользоваться догхантеры – и вместо помощи бездомным просто потравить всех тех животных, которые привыкли получать там угощения.

В то же время оставлять бездомных зверей без еды жестоко, отметил кинолог.

"Запрещать прикармливать собак совсем – это крайность. 9 из 10 животных после возвращения в места отлова погибают в течение года, в первую очередь от голода", – уточнил Уражевский.

По его мнению, вопрос как о кормлении бездомных собак, так и об их дальнейшей судьбе после отлова неоднозначный и парламентарии должны достичь золотой середины в его решении. К примеру, кинолог предложил больше поощрять частные приюты, продолжающие содержать и пристраивать животных после отлова, а также семьи, которые берут собак и кошек из приюта. Тогда вопрос о прикорме беспризорных зверей просто отпадет, потому что они исчезнут с улиц, заключил кинолог.

