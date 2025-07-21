В ГД внесут проект о запрете кормить животных возле многоквартирных домов

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В Госдуму внесут законопроект, согласно которому в России появится запрет на кормление животных возле многоквартирных домов. Соответствующую инициативу в рамках пакета проектов подготовили члены рабочей группы ГД по обращению с бездомными животными, сообщает РБК.

Изменения могут быть внесены в КоАП РФ. В проекте также упоминается запрет на кормление животных рядом с медицинскими учреждениями, включая санатории и аптеки, а также рядом с культурными и социальными объектами, образовательными учреждениями, детскими площадками, спортивными сооружениями и площадками, уточнил депутат Александр Спиридонов.

При этом регионам предоставляется возможность самостоятельно определять, какие дополнительные объекты включать в этот список. Отдельные идеи по формулировкам законопроекта парламентарии намерены собрать до 22 июля. В частности, в него могут войти торговые центры.

После этого инициативу направят в Госдуму. В окончательной версии проекта депутаты постараются четко обозначить, что речь идет о запрете на кормление именно собак, подчеркнул Спиридонов.

Другое предложение из пакета касается запрета на препятствие граждан отлову бездомных животных. Еще одним проектом парламентарии планируют ввести в РФ ответственность за несообщение о бездомных животных на территории конкретных объектов.

По словам депутата, в соответствии с действующим законодательством, владельцы таких земель обязаны информировать о наличии бездомных животных, которые не были стерилизованы, вакцинированы и не имеют специальных идентификационных меток. В случае несоблюдения этого требования законопроект предусматривает ответственность. Штраф по указанным проектам составит от 3 до 5 тысяч рублей.

Ранее депутат Антон Ткачев предложил ввести в России "Котопаспорт", который станет обязательной идентификацией домашних животных на федеральном уровне. Парламентарий считает, что предложение повысит уровень безопасности и здравоохранения в городах и позволит обеспечить ответственное отношение владельцев к своим питомцам.