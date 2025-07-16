В России могут ввести осмотр у психиатра перед покупкой бойцовой собаки

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев направил председателю правительства Михаилу Мишустину обращение, в котором предложил ввести обязательный медицинский осмотр у врача-психиатра перед покупкой собаки бойцовой породы. Копия обращения есть в распоряжении RT.

Соловьев пояснил, что в России участились случаи натравливания собак на людей. Федеральный закон запрещает подобное, однако часто бойцовые породы используются их хозяевами в конфликтных ситуациях, сказано в материале.

Юрист уточнил, что чаще всего мотивами совершения противоправных действий являются хулиганство, умысел на причинение телесных повреждений или устрашение.

В своей инициативе Соловьев предложил разработать критерии медицинского тестирования, а также бланка врачебного заключения о том, что человек по состоянию здоровья может приобрести бойцовую собаку. Соловьев сравнил это с получением разрешения на приобретение и владение охотничьим или гражданским оружием.

Также для того, чтобы норма успешно работала, необходимо предусмотреть административную ответственность за продажу собаки бойцовой породу гражданину без медицинского заключения, а также за приобретение животного вне установленного порядка, подчеркнул специалист.

Ранее Соловьев рассказывал, что необходимо сделать для получения компенсации за ранения, полученные при нападении собак. В первую очередь необходимо зафиксировать характер повреждений, место, где произошел инцидент, и написать заявление в полицию.

Аналогичное заявление нужно написать в местную администрацию, поскольку именно она будет разбираться в инциденте, если животное окажется бездомным.

В случае если у собаки есть хозяин, ответственность за причинение вреда будет нести владелец. Нарушение предписанных норм грозит владельцам животных штрафами и уголовной ответственностью за причинение вреда здоровью, а потерпевшая сторона может взыскать деньги на лечение и за моральный вред.