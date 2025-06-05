Кинолог Волдинер: закон об эвтаназии бездомных собак не улучшит ситуацию в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Разрешающий эвтаназию бездомных животных при определенных условиях закон, принятый в Хабаровском крае, не поспособствует улучшению ситуации, считает кинолог, журналист Наталья Волдинер.

Она подтвердила, что Хабаровский край является одним из регионов, где проблема с бездомными собаками стоит особенно остро и они могут быть опасны для людей. Однако идея эвтаназии, по ее мнению, не только не эффективна, но еще и жестока.

Свои слова она подкрепила высказываниями зоозащитников, которым удалось улучшить ситуацию с бездомными животными во многих регионах России.

"Там, где реализуются программы отлова и стерилизации животных, там, где строятся приюты, там нападений собак на людей довольно мало", – заявила Волдинер в эфире радио КП.

Эксперт подчеркнула, что такие случаи нельзя исключать полностью, но обратила внимание на существующие проверенные способы контроля, которые, однако, не всегда применяются. Причем она заметила и еще одну особенность – в местах, где исчезают деньги, выделенные на программы контроля, нападения происходят чаще. Там же чаще всего и применяют жестокие и неэффективные методы, которые якобы помогают контролировать численность бездомных животных.

"Часто это делается просто для того, чтобы скрыть следы там, где плохо налажено все", – сказала кинолог.

Также специалист отметила, что необходимо руководствоваться не эмоциональными оценками, а объективными данными. Факты свидетельствуют о том, что в действительности количество инцидентов, связанных с нападением собак на людей, крайне незначительно, сказала она.

"Они, к сожалению, есть, и каждый случай – это трагедия и катастрофа, каждая потерянная жизнь – это ужасно", – продолжила Волдинер.

Однако она пояснила, что журналисты часто освещают один и тот же инцидент в разных источниках, создавая впечатление у читателей, что проблема гораздо масштабнее.

"Это не так, случаев не так много", – обратила внимание эксперт.

Также она с сожалением указала, что в решении этих вопросов редко участвуют специалисты по поведению животных. Зачастую этим занимаются чиновники и представители силовых ведомств, когда кинологи или ученые могли бы предложить более эффективные решения.

"Мы не можем обеспечить, чтобы животные не собирались больше трех, потому что псовые – это стайные животные, это образ их жизни <...>. Но одно дело, когда это стая постепенно стареющих, не имеющих потомства <...> животных, которые уже живут в поселке, их немножко подкармливают, и все благополучно, из-за того что у них нет всякого рода сложностей с размножением, они не опасны для окружающих", – рассказала кинолог.

Из этого, по ее словам, вытекает другая проблема, связанная с добросердечностью граждан. Из-за того, что люди начинают кормить собак, например, на тротуарах, животные, в свою очередь, начинают защищать свою еду. Это и приводит к угрозам для жизни прохожих, объяснила Волдинер.

"То есть нужен комплекс мер, которые, с одной стороны, позволят нормально и безопасно существовать людям, а с другой стороны, дадут возможность жить свои жизни, постепенно сокращая свою численность, этим самым собакам", – резюмировала эксперт.

Соответствующий закон в Хабаровском крае вступил в силу в четверг, 5 июня. Согласно документу, усыпление можно проводить, если животному не удалось найти нового хозяина или оно нанесло серьезный вред человеку.

Кроме того, эвтаназия разрешается при обнаружении стай из четырех и более животных, которые представляют угрозу. Вместе с тем в Хабаровском крае будет действовать обязательная регистрация домашних питомцев для фиксации ответственных за них.