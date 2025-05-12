В ГД предложили создать канал для звонков о нападениях бездомных животных

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Канал для сообщений о нападениях бездомных животных может появиться в России. Такой законопроект планируется внести в Госдуму на текущей неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутатов Владимира Самокиша и Нину Останину.

"Чтобы была единообразная практика системы реагирования на то, если человек видит стаю безнадзорных животных, которые на кого-то нападают, либо на него напали <...> чтобы это была единая система, которая действует на территории каждого субъекта Федерации", – сказал Самокиш в ходе заседания рабочей группы по совершенствованию законодательства в рамках защиты граждан от нападения бездомных животных.

Парламентарий подчеркнул, что авторы законопроекта в идеале хотят создать единую федеральную систему, прописанную постановлением правительства, по аналогии службы 112.

"Чтобы три цифры набрал и, соответственно, сообщил либо снял видео, куда-то переслал и так далее. Но это уже дальнейшие, скажем так, шаги, когда можно использовать "Госуслуги", какие-то продукты Минцифры", – сказала Останина.

Но для начала депутаты намерены добиться создания типового порядка организации такой системы реагирования, на основе которого бы действовал каждый субъект России. Дело в том, что у каждого региона полномочия в этой сфере могут быть закреплены за разными органами исполнительной власти либо может быть разная специфика.

Ранее депутат Дмитрий Гусев направил на отзыв в кабмин законопроект о создании в стране должности уполномоченного по защите животных. Она могла бы быть закреплена за министерством природных ресурсов и экологии. Уполномоченный мог бы контролировать соблюдение законов об ответственном обращении с животными, следить за работой органов власти, ветслужб и других организаций.

