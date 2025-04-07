Депутат Гусев предложил создать институт уполномоченного по защите животных

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В России может появиться институт уполномоченного по защите животных. Законопроект с таким предложением направлен на отзыв в кабмин первым зампредом думского комитета по контролю Дмитрием Гусевым, пишет РИА Новости.

"Настоящим законопроектом предлагается учредить должность уполномоченного по защите животных при министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации", – говорится в пояснительной записке к проекту.

Предполагается, что уполномоченный будет контролировать соблюдение законов об ответственном обращении с животными, следить за работой органов власти, ветслужб и других организаций.

Кроме того, он будет предотвращать жестокое обращение с животными, формировать в обществе ответственное отношение к ним и защищать права граждан. Уполномоченный будет ежегодно отчитываться перед главой Минприроды РФ.

"Уполномоченный нужен, чтобы заработала схема: чипирование домашних собак, учет, штрафы для хозяев, если их питомцы натворили дел. Ведь 90% нападений – это не совсем бездомные собаки, а те, у кого есть хозяева, но их отпустили или потеряли", – рассказал Гусев в беседе с журналистами.

По его словам, бюджет от этого не пострадает, так как это "буквально одна зарплатная ставка", однако улицы станут безопаснее, а за собаками начнут "присматривать".

Ранее в ГД подготовили законопроект, по которому граждан – владельцев домашних животных начнут привлекать к уголовной ответственности за случайную гибель людей, если в этом будет виноват их питомец.

Парламентарии предложили дополнить статью 109 УК РФ четвертой частью, которая получит название "Причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требований обращения с домашними животными". Максимальное наказание составит 3 года лишения свободы.

