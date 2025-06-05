В Хабаровском крае разрешили эвтаназию бездомных животных

Фото: depositphotos/EcoPic

Власти Хабаровского края разрешили проведение эвтаназии бездомным животным. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Согласно документу, усыпление можно проводить, если животному не удалось найти нового хозяина или он нанес серьезный вред человеку. Кроме того, эвтаназия разрешается при обнаружении стай из четырех и более животных, которые представляют угрозу.

Вместе с тем в Хабаровском крае будет действовать обязательная регистрация домашних питомцев для фиксации ответственных за них.

В прошлом году Конституционный суд России признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека. Инстанция указывала, что эвтаназия также не может быть оправдана ни загруженностью приютов в регионах, ни оптимизацией расходования бюджетных средств субъектов России.

Ранее сенатор Ольга Епифанова предложила создать реестр домашних животных и интегрировать его в "Госуслуги". Она заявила, что законопроект о праве регионов принимать решение, содержать бездомных собак в приютах или усыплять, не поможет решить проблему. Епифанова призвала сначала устранить причину нападения животных.

