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Конституционный суд России (КС РФ) признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека. Об этом сообщается на сайте КС РФ.

Эвтаназия также не может быть оправдана ни загруженностью приютов в регионах, ни оптимизацией расходования бюджетных средств субъектов России, говорится документе.

Слушание проходило по запросу Верховного Суда Бурятии по административному иску группы граждан, представляющих интересы зоозащитной общественности, и благотворительного фонда помощи животным о призвании недействующими отдельных положений регионального закона "Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Республики Бурятия".

Так, по мнению истцов, возможность умерщвления жизнеспособных животных на 31-й день с момента отлова считается неправомерной, если в течение 30 календарных дней пребывания в пунктах временного содержания животное осталось невостребованным физическими или юридическими лицами.

Заявитель, в свою очередь, отметил, что оспариваемые законоположения не соответствуют конституционным нормам, так как они предоставляют субъектам РФ неограниченные полномочия по введению мер, затрагивающих жизнь здоровых животных без владельцев, за рамками тех мер, которые предусматривает Федеральное законодательство. По мнению заявителя, это противоречит принципам гуманного обращения с животными, в том числе запрету жестокого обращения с ними.

В феврале этого года в Туве разрешили усыплять опасных бездомных животных. Такое решение было принято из-за большого количества в регионе агрессивных собак, у которых нет владельцев. Инициатива предполагает усыпление животных в пунктах временного содержания.

Закон уточняет, что эвтаназия для животных будет применяться в том случае, если они будут проявлять агрессию. Однако решение будет принимать комиссия.