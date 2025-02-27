Юрист Соловьев: пострадавшие при нападении собак имеют право на компенсацию

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Для получения компенсации за ранения, полученные при нападении собак, нужно зафиксировать все повреждения, после чего обратиться в полицию и администрацию региона. Об этом сообщил в беседе с RT доктор юридических наук Иван Соловьев.

По словам юриста, потерпевшей стороне следует зафиксировать характер повреждений, место, где произошел инцидент, и написать заявление в полицию, чтобы она установила собственника животного и все обстоятельства произошедшего. Аналогичное заявление нужно написать в местную администрацию, так как она должна разбираться в инциденте в случае нападения бездомных собак.

Специалист подчеркнул, что если у собаки есть хозяин, то она является его имуществом, поэтому ответственность за причинение вреда несет владелец. Соловьев напомнил о перечне бойцовых пород собак, к которым есть определенные требования по выгулу и нахождению в общественных местах. Нарушение предписанных норм грозит владельцам животных штрафами и уголовной ответственностью за причинение вреда здоровью, а потерпевшая сторона может взыскать деньги на лечение и за моральный вред, добавил юрист.

Что касается нападений безнадзорных собак, то ответственность за это лежит на должностных лицах органов местного самоуправления, объяснил специалист. Также Соловьев сообщил, что они являются и заказчиками по заключению контрактов на отлов, содержание, стерилизацию, уход и возврат в места прежнего обитания.

Депутат Государственной думы Владимир Бурматов тем временем предложил увеличить до трех лет лишения свободы срок для владельцев собак, в результате нападения которых погибли люди. Кроме того, он призвал повысить до 50 тысяч рублей штрафы за самовыгул собак.

Ранее в Ставрополе собаки загрызли девятилетнюю девочку. Следователи выяснили, что ребенок гулял недалеко от места, где местная жительница содержала своих животных. Собаки свободно перемещались по территории, оставаясь без присмотра, так как участок не был оборудован вольерами. Женщина рассказала, что вышла из дома только в тот момент, когда услышала на улице хлопки. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.