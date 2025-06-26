Депутат Ткачев предложил ввести обязательную идентификацию домашних животных

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Депутат Госдумы Антон Ткачев направил запрос в кабмин с предложением ввести обязательную идентификацию домашних животных на федеральном уровне. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на текст обращения.

"(Это. – Прим. ред.) позволит эффективно контролировать количество потерявшихся питомцев и решать проблему бездомных животных комплексно на территории всей страны", – отмечается в сообщении.

Кроме того, это повысит уровень безопасности и здравоохранения в городах и позволит обеспечить ответственное отношение владельцев к своим питомцам. Парламентарий также предложил назвать эту систему "Котопаспорт", "Паспорт для хвостика", "Ушки и хвостики в учете" или "Хвостик под контролем".

На текущий момент обязательная регистрация питомцев с идентификацией действует лишь в 19 регионах страны. При этом фиксируется серьезный рост числа бездомных животных, а это, в свою очередь, напрямую связано с отсутствием обязательной идентификации.

"По оценкам экспертов, численность бездомных животных в России в 2025 году составила почти 3,6 миллиона", – указал депутат.

Ранее столичная компания разработала RFID-медальоны для ошейников, внутри которых на чипе записана ссылка на личную карточку животного. Кроме того, там указаны кличка и пол питомца, а также контакты хозяина. Медальоны выполнены в виде небольшого брелока с NFC-меткой и QR-кодом. В результате это поможет любом человеку, который нашел животное, узнать информацию о его хозяине.

