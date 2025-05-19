Врач Шабалина развеяла миф о существовании гипоаллергенных пород кошек

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Гипоаллергенных пород кошек не существует, так как все породы выделяют провоцирующий проблемы со здоровьем мажорный белок. Об этом Москве 24 рассказала аллерголог Оксана Шабалина.

По ее словам, мажорный белок есть в выделениях животных, например слюне, поте и моче. Также его содержат шерсть и перхоть.





Оксана Шабалина аллерголог Крупная, пушистая, очень активная кошка будет создавать высокую концентрацию аллергена во вдыхаемом воздухе. Маленькое, короткошерстное и спокойное животное в этом плане более безопасно. Однако эти кошки также будут аллергенны, если их гладить, обнимать и тем более пускать в свою постель.

Лысые кошки, в том числе сфинксы, тоже не безопасны для аллергиков.

"Их кожа выделяет смазку, содержащую мажорный белок. Из-за этого они могут вызывать очень сильную контактную аллергию", – отметила врач.

Прежде чем заводить питомца, Шабалина посоветовала сдать анализ крови, выявляющий реакцию на кошек. Другой вариант – заблаговременно познакомиться с животным: сначала побыть с ним минут 15–20, а примерно через неделю повторить контакт.

"Если после двукратного общения аллергической реакции не последует, животное, скорее всего, можно брать домой", – отметила эксперт.

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