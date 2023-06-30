Московский производитель разработал современный медальон для домашних животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичная компания разработала RFID-медальоны для ошейников, внутри которых на чипе записана ссылка на личную карточку животного, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Там указаны кличка и пол питомца, а также контакты хозяина. Медальоны выполнены в виде небольшого брелока со встроенной NFC-меткой и дублирующим QR-кодом.

Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, компания ISBC уже 20 лет производит современную RFID-продукцию, и одно из направлений работы – это создание товаров для идентификации животных.

Он отметил, что любой человек, нашедший животное, сможет считать информацию о его хозяине с помощью смартфона. Метка выполнена из эпоксидной смолы, на месте крепления есть алюминиевая втулка, которая поможет сохранить ее первоначальный вид.

Устройство полностью защищено от влаги и грязи, а весит оно всего три грамма, что позволяет использовать его даже для миниатюрных пород животных.

Медальоны-адресники не только обеспечивают безопасность и легкую идентификацию животного в случае потери, но и служат дополнением к образу питомца.

В конце прошлого года в Госдуму внесли законопроект об обязательной кастрации домашних животных. В пояснительной записке к законопроекту указано, что перечень случаев, когда данное требование выполнять не нужно, будет определять уполномоченный правительством РФ федеральный орган исполнительной власти.

Также авторы документа сослались на европейский опыт в данной области. По их словам, в странах Евросоюза стерилизация является обязательной, но под нее не подпадают животные, составляющие "селекционную ценность".

В августе 2022 года кабмин РФ не одобрил проект закона о маркировке домашних животных. В правительстве отметили, что на тот момент наименование проекта не соотносилось с содержанием документа.