В ГД внесли законопроект об обязательной стерилизации и маркировке домашних животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуму внесли законопроект об обязательной кастрации домашних животных. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что перечень случаев, когда данное требование выполнять не нужно, будет определять уполномоченный правительством РФ федеральный орган исполнительной власти.

Также авторы документа сослались на европейский опыт в данной области. По их словам, в странах Евросоюза стерилизация является обязательной, но под нее не подпадают животные, составляющие "селекционную ценность".

Помимо этого, депутат Госдумы от "Единой России" Рафаэль Марданшин и Курултай Башкортостана предложили законопроект, который должен способствовать регулированию численности безнадзорных животных за пределами населенных пунктов.

Наконец, с целью формирования "культуры ответственного обращения с животными" и эффективного отслеживания численности внесен законопроект о маркировке домашних питомцев и безнадзорных животных. Такая мера также помогла бы в поисках потерянных зверей.

Ранее в августе кабмин РФ не одобрил проект закона о маркировке домашних животных. В правительстве отметили, что на тот момент наименование проекта не соотносилось с содержанием документа.

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