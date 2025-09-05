Экс-сотрудница зоогостиницы в Подмосковье рассказала о смерти двух собак на передержке

Владельцы животных массово пожаловались на ужасные условия содержания их питомцев в зоогостинице Dogtown в Подмосковье. Среди пострадавших собак в том числе любимцы знаменитостей. Что теперь грозит владельцам бизнеса, расскажет Москва 24.

"Набрали слишком много"

Фото: телеграм-канал MONA

Скандал вокруг зоогостиницы Dogtown в Подмосковье, предоставлявшей услуги передержки и дрессуры, начался после того, как в Сети завирусилось видео с издевательствами над животными. На кадрах, предположительно, одна из владелиц бизнеса бьет собаку и раскручивает в воздухе на поводке возле автомобиля. На ситуацию быстро отреагировали зоозащитники и клиенты зоогостиницы, среди которых оказались блогер Эльдар Джарахов с певицей Mona (настоящее имя – Дарья Кустовская): звездная пара тоже пользовалась услугами передержки. Приехав на место с полицейскими, они увидели животных в клетках, стоящих друг на друге, и полную антисанитарию. При этом выяснилось, что собаки содержались в нескольких зданиях.





Mona певица Передержка "под ключ" – так назывался ад, в котором жили мои собаки. Это сделали не люди – это звери. <...> Пишу – и сердце кровью обливается. История будет долгой. Но я это так не оставлю.

После того как в соцсетях стало известно о происходящем, хозяева поспешили забрать оттуда своих домашних любимцев. По словам певицы, пострадавшими оказались более 50 владельцев собак.

"Приезжают в слезах и ярости. Мужики в слезах приезжают", – написал, в свою очередь, Эльдар Джарахов в своем телеграм-канале.

При этом одна из предполагаемых создательниц зоогостиницы Карина вообще никак не реагировала на происходящее, утверждает блогер.

"Пустота в глазах. Ноль эмоций за весь вечер, клянусь, ноль", – сказал он.

Жанна, которая также побывала на месте передержки собак, рассказала телеканалу Москва 24, что часть животных содержалась в Подольске и еще одна находилась в Чехове.





Жанна очевидец Животные в ужасном состоянии, боятся, зашуганные. Их морят голодом, у них была сильная жажда. Собаки делали свои дела прямо в клетках. Это был кошмар.

Прокуратура начала проверку частной зоогостиницы под Чеховом

Один из пострадавших владельцев Юрий отметил, что отдал собаку по кличке Квинси в зоогостиницу на полтора месяца и перечислил за это 220 тысяч рублей. При этом никаких договоров с клиентами не заключалось, сообщил телеграм-канал "RT на русском".

"После шумихи собаку забрал в плачевном состоянии. Вялая, уши прижаты, погрызен хвост, ссадина под глазом. Видно, что у животного стресс. Когда забирали, Квинси был голодный, сразу же начал подбирать крошки в приюте с пола и жадно есть. Собаке нужно лечение", – отметил Юрий.

Поведение Карины мужчина тоже описал как безучастное. По его словам, девушка крайне неохотно отвечала на все претензии владельцев животных.

"Не отрицала, что животных бьют, но мне сказала, что моего Квинси не били. Как позже пояснила Карина, поначалу все шло хорошо и они действительно занимались собаками. Но потом они набрали их слишком много – и все вот так получилось", – сообщил владелец собаки.

По данным СМИ, некоторые клиенты также пожаловались, что их домашних любимцев били не только ногами и руками, но и током. При этом животных забирали у хозяев в Москве, но затем под разными предлогами вывозили за город.

Помимо этого, в Сети появилось сообщение Анастасии, которая представилась бывшей сотрудницей гостиницы. По ее словам, за время работы там умерли две собаки. Кроме того, она рассказала историю, как приехала гулять с доберманом и увидела у животного шишку на полморды и "множественные дырки на шее".



(кинологи и предполагаемые создатели зоогостиницы. – Прим. ред.) спали до обеда. Когда спустились, сказали, что избили ее, потому что она достала орать! Каждое утро я приезжала и вымывала все г**но с клеток! Смывала г**но с собак!

Анастасия бывшая сотрудница зоогостиницы Карина и Марияспали до обеда. Когда спустились, сказали, что избили ее, потому что она достала орать! Каждое утро я приезжала и вымывала все г**но с клеток! Смывала г**но с собак!

Карина же, которую называют владелицей зоогостиницы, сказала РЕН ТВ, что теперь собирается закрыть свой бизнес. На вопрос, почему она не сделала это раньше, девушка решила не отвечать. При этом Карина утверждает, что извинилась перед всеми владельцами животных.

В прокуратуре Подмосковья сообщили, что проводят проверку зоогостиницы. В частности, будет дана оценка условиям содержания собак и соблюдению требований об ответственном обращении с животными. Также о проверке рассказали в подмосковном главке МВД РФ.

"Почему шум не подняли другие?"

Фото: телеграм-канал MONA

Случившееся в зоогостинице – уголовное преступление, подчеркнул в разговоре с Москвой 24 первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его мнению, владельцев можно привлечь к ответственности не только за жестокое обращение с животными, но и мошенничество.

"Если в договоре было написано, что животное будет содержаться в Москве в одних условиях, а затем его увозят из города в другие, получается, что деньги с хозяина взяли за одно, а увидел он в итоге другое", – подчеркнул парламентарий.





Владимир Бурматов первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Это две уголовные статьи, которые в данном случае можно применять вместе, чтобы этих людей наказать. Этим должны заниматься полиция, прокуратура и Роспотребнадзор, так как мог быть обман потребителей.

Однако депутат призвал и хозяев внимательнее относиться к подобным передержкам и зоогостиницам. В частности, посмотреть отзывы и съездить туда, где будут жить питомцы. Кроме того, необходимо заключать договор, в котором будут указаны условия содержания животных.

"Если хозяева вынуждены кому-то временно отдать своих питомцев на коммерческих условиях, стоит относиться к этому так, будто ребенка отдают в детский сад. Это живые существа, и, если вы не до конца доверяете людям, которым надо передать животное, пусть даже на несколько часов, лучше этого не делать. Иначе возможны такие вот истории", – предупредил Бурматов.

По его словам, проблема "черных передержек" остается, так как их безответственные владельцы хотят "по минимуму потратить денег на условия для животных и по максимуму слупить их с владельцев". При этом Бурматов задался вопросом, почему о существовании подобной зоогостиницы заговорили только сейчас.

"Видимо, те, кто поднял шум, были первыми, кто это сделал. Почему так не поступили другие?" – отметил депутат.

В свою очередь, юрист Алла Георгиева объяснила Москве 24, что антисанитария, а также отсутствие у животного мест для питания, сна и игр запрещено действующим законодательством. За это грозит штраф до 100 тысяч рублей в зависимости от конкретных обстоятельств.





Алла Георгиева юрист К уголовной статье о жестоком обращении с животными (245 УК РФ) относится систематическое избиение питомцев, лишение их питания – в общем, если они мучаются. Максимальное наказание составляет до трех лет лишения свободы и от трех до пяти – если преступление совершалось группой лиц. Такую меру назначают только в случае смерти животного.

Девушка-кинолог издевалась над животными в частном питомнике в Подмосковье

При этом к группе лиц не относятся сотрудники, если документально подтверждено, что они выполняли приказы начальства. Кроме того, работники не несут ответственности, если владельцы не сделали все необходимое для создания условий комфортного проживания животных, объяснила Георгиева.

"Группа лиц – это, например, ООО с несколькими учредителями. И если один, скажем, не кормит животных и не обеспечивает им условия, это должен делать другой", – добавила она.

Суд при принятии решения будет учитывать, какое количество животных пострадало в зоогостинице. Однако привлечь владельцев к ответственности за мошенничество будет не так просто. Для этого необходимо доказать, что владелец заведения заведомо знал, что не будет выполнять указанное в договоре. Если же обеспечить те или иные условия не получилось по объективным причинам, наказание не предусмотрено, указала эксперт.

"В целом же в подобных ситуациях владельцам питомцев следует жаловаться коллективно. Если у животного есть побои или порезы, этот момент должен зафиксировать врач. Одних фото или видео будет недостаточно, необходим именно осмотр специалиста. Причем хозяевам нужно указать, что они забрали собаку в таком состоянии из конкретного учреждения", – посоветовала Георгиева.





Алла Георгиева юрист Необходимо доказать причинно-следственную связь: именно в связи с нахождением там животное получило травмы. Поэтому желательно при обнаружении таких условий вызывать не только полицию, но и ветеринарного врача. Даже если он частный, все расходы можно будет возложить на нарушителей.

Если же ограничиться фиксацией травм на фото или видео, владелец передержки может сказать, что животные пострадали, к примеру, во время игры друг с другом. Осмотр ветеринара же покажет повреждения в том числе внутренних органов, если их били, уточнила юрист.

Кроме издержек за вызов врача и материальный ущерб, владельцы животных имеют право требовать моральную компенсацию, заключила Георгиева.

