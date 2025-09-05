В Подмосковье начали проверку после жалоб на зоогостиницу

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Правоохранители начали проверку после появившейся в соцсетях информации о ненадлежащем содержании животных в зоогостинице в Подмосковье, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Граждане пожаловались, что сотрудники одной из частных передержек издевались над собаками и оставляли их в тесных клетках с нечистотами. По словам владельцев животных, их питомцы после зоогостиницы возвращались домой с серьезными травмами – от ссадин до переломов.

Как уточнили в ведомстве, во время проверочных мероприятий будет дана оценка условиям содержания собак, а также соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об ответственном обращении с животными. По их результатам при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Чеховская городская прокуратура контролирует ход и результаты проверки, проводимой по данном факту территориальным отделом полиции.

Ранее владельцы собак пожаловались на условия в зоогостинице "Ерин Дог Кэмп" в Балашихе. Они указали, что попадающие туда животные чувствуют себя "словно в аду".

Самой частой жалобой оказалось то, что питомцы после передержки возвращались больными. Как рассказала одна из пострадавших, в гостинице собаки подхватывали вирус, из-за которого у них появлялись рвота и диарея.