"Безопасный город": в зоогостинице Москвы животных морили голодом

В одной из зоогостиниц Москвы вместо ухода и заботы постояльцев морили голодом, содержали в полной антисанитарии и возвращали хозяевам больных, а то и вовсе умерших питомцев.

Кадры жестокого обращения с животными облетели весь интернет. Недавно стало известно, что гостиница работала нелегально.

Как не стать жертвой псевдо-передержки и как остановить коммерсантов-живодеров – в программе "Безопасный город".