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30 сентября, 21:45

Общество

"Безопасный город": в зоогостинице Москвы животных морили голодом

"Безопасный город": в зоогостинице Москвы животных морили голодом

В Московском зоопарке запустили онлайн-трансляции из вольеров животных

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День амурского тигра отметят в Московском зоопарке 28 сентября

В одной из зоогостиниц Москвы вместо ухода и заботы постояльцев морили голодом, содержали в полной антисанитарии и возвращали хозяевам больных, а то и вовсе умерших питомцев.

Кадры жестокого обращения с животными облетели весь интернет. Недавно стало известно, что гостиница работала нелегально.

Как не стать жертвой псевдо-передержки и как остановить коммерсантов-живодеров – в программе "Безопасный город".

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животныеобществовидеоВлада Егорова
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