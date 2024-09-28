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28 сентября, 08:00

Общество

"20 минут": ветеринарный плач

"20 минут": ветеринарный плач

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У москвичей живет около миллиона кошек и собак. Их лечением занимается тысячи ветеринаров, некоторые из которых не имеют образования, зато умело накручивают стоимость своих услуг.

Как доказать, что смерть животного произошла по вине врача, решила выяснить наш автор Ксения Баранникова. Вместе с недовольными клиентами она посетила клинику, в которой персонал фотографируется с мертвыми питомцами, а затем купил за 20 тысяч рублей диплом ветеринара. Подробнее – в программе "Ветеринарный плач".

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