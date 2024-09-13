Пермский кот Крошик, весивший 17 килограммов, начал худеть

Фото: телеграм-канал "Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas"

Кот из Перми по имени Крошик, который весил 17 килограммов и начал заниматься на тренажере, сбросил 1,1 килограмма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на волонтеров приюта "Матроскин".

"Отличный результат, идем дальше", – говорится в сообщении приюта.

В конце августа Крошика нашли волонтеры в подвале пермской больницы. По их сведениям, кота раскормили хозяева до такого состояния, что он больше не мог самостоятельно ходить. На тот момент его вес составлял 17 килограммов. Ветеринары разработали питомцу программу для похудения, благодаря которой он должен был терять от 70 до 150 граммов веса каждую неделю.

Между тем Крошик уже попытался устроить побег, после которого застрял в полке. По словам волонтеров, он был крайне недоволен, что его нашли в маскировке под тапки, но после порции корма подобрел.