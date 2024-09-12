Пермский кот Крошик, весивший 17 кг, попытался сбежать и застрял в полке

Фото: телеграм-канал "Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas"

Кот Крошик из Перми, весивший 17 килограммов и немного похудевший с помощью тренировок, устроил побег и застрял в полке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приют "Матроскин".

"Крошик устроил нам сегодня погром и побег. Уже очень даже активный парень. Был крайне недоволен, что его нашли в маскировке под тапки, но после порции корма подобрел", – говорится в сообщении.

После побега коту побрили живот. Специалисты уточнили, что это сделали из-за систематического посещения животным водных процедур, в результате чего шерсть Крошика плохо просыхала.

Несколько недель назад волонтеры обнаружили упитанного рыжего кота в подвале больницы. В благотворительной организации рассказали, Крошика раскормили его хозяева, после чего он перестал ходить. Кота обследовали, однако не смогли провести УЗИ из-за лишнего веса, и назначили специальную программу похудения. Питомец тренируется на водяной беговой дорожке и других тренажерах.

Коту от 11 до 15 лет, его общее состояние оценивалось как "опасное для жизни". В частности, обследование показало, что он страдает от крайней степени ожирения: его вес превышал норму на 10 килограммов. Кроме того, у Крошика обнаружили липидоз печени (накопление клеток жира), проблемы с суставами и два вида дерматита – блошиный и мочевой. Сейчас питание кота ограниченно: он регулярно получает корм, содержащий полезные минералы и витамины, а порции не превышают его суточную норму калорий.

