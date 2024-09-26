Новости регионов: в Приморье ввели штрафы за склонение беременных женщин к абортам

В Приморье ввели штрафы за склонение беременных женщин к абортам. Речь идет о двух случаях: когда работодатель влияет на беременную сотрудницу и когда в медучреждении на пациентку, у которой есть сомнения, давит врач. А под склонением подразумевают уговоры, подкуп, обман, шантаж, использование служебной зависимости. Штрафы доходят до 100 тысяч рублей.

В Архангельске ввели туристический налог. С гостей будут брать не более 1% от стоимости проживания в гостинице в сутки, но не менее 100 рублей в день. По оценкам экспертов, благодаря этой мере каждый год городской бюджет будет получать дополнительно порядка шести миллионов рублей.

В Кемеровской области медведь напал на работника базы отдыха. Мужчина получил множественные раны, спасти его врачам не удалось. В связи с ЧП в региональном подразделении СК возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи допрашивают свидетелей происшествия и руководителей турбазы.

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