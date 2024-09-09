В Москве судебные приставы остановили машину с шестилетней девочкой за рулем

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Судебные приставы Северо-Западного административного округа остановили на шоссе машину, за рулем которой находилась девочка шести лет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.

Сообщается, что сотрудники отдела судебных приставов Дмитрий Федотов и Денис Шепс ехали на работу, когда заметили, что перед ними едет автомобиль Ford Fiesta, который заносит в разные стороны. Мужчины решили подъехать поближе и увидели, что за рулем машины сидит девочка. Она находилась на коленях женщины, которая откинулась на кресле и совершенно не реагировала на сигналы других машин.

В пресс-службе отметили, что приставами было принято решение остановить автомобиль. Женщина, находившаяся внутри, не обращала внимания на происходящее вокруг нее. Офицеры вызвали полицию и представителей органов опеки и попечительства.

"При выяснении обстоятельств был установлен отец девочки. Оказалось, что по решению суда дочь должна проживать с ним. Восьмилетнего сына мать отдала мужчине раньше, а вот девочку скрывала. В итоге история завершилась положительно: жизни ребенка больше ничего не угрожает. Девочку передали отцу, с которым она и должна находиться по судебному решению", – рассказали в ведомстве.

Ранее автоэксперт объяснил, могут ли дети оказаться за рулем на законных основаниях. Специалист напомнил, что в России есть детско-юношеские школы вождения и картинги, однако ребенок до 18 лет не может водить машину на дорогах общего пользования.