Автоэксперт объяснил, могут ли дети оказаться за рулем на законных основаниях

Член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса России Игорь Моржаретто объяснил, могут ли дети оказаться за рулем на законных основаниях. Он напомнил, что в РФ есть детско-юношеские школы вождения и картинги, однако ребенок до 18 лет не может водить машину на дорогах общего пользования.

С какого возраста можно учиться вождению в РФ и какие есть нюансы обучения? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.