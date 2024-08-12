Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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12 августа, 18:00

Общество

Автоэксперт объяснил, могут ли дети оказаться за рулем на законных основаниях

Автоэксперт объяснил, могут ли дети оказаться за рулем на законных основаниях

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Член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса России Игорь Моржаретто объяснил, могут ли дети оказаться за рулем на законных основаниях. Он напомнил, что в РФ есть детско-юношеские школы вождения и картинги, однако ребенок до 18 лет не может водить машину на дорогах общего пользования.

С какого возраста можно учиться вождению в РФ и какие есть нюансы обучения? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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