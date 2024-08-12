Синоптик Позднякова: летнее тепло вернется в Москву к выходным, 17–18 августа

12 августа, 12:28Общество
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жаркая погода вернется в столичный регион ближе к концу недели, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала текущего месяца: минимальная температура составила 12,9 градуса. В Подмосковье же столбики термометров опустились до 10–12 градусов.
По словам Поздняковой, в ближайшие дни температура воздуха в городе будет отставать от климатической нормы середины августа где-то на два-три градуса.
"Но нельзя сказать, что будет холодно, – просто прохладно. Еще и за счет того, что ночью температура будет ниже, чем обычно бывает в этих числах. Хотя в целом прохладные ночи характерны для последнего месяца лета – они становятся все длиннее и холоднее", – отметила синоптик.
При этом погода будет улучшаться, и уже к концу рабочей недели ее будет определять антициклон: атмосферное давление подрастет, осадки прекратятся.
Ранее эксперт рассказала, когда в Москве можно ждать первых заморозков. Она отметила, что в среднем первые заморозки бывают в столице в первых числах сентября. Но как будет складываться ситуация в этом году, пока непонятно – прогноз появится только ближе к концу августа.