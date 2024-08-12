Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала текущего месяца. Минимальная температура составила 12,9 градуса, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"В понедельник минимальная температура воздуха в Москве на ВДНХ составила 12,9 градуса, на Балчуге – 13,6 градуса", – подчеркнула она.

В Подмосковье столбики термометров опустились до 10–12 градусов. Как указала синоптик, температура в ближайшие две ночи в Центральной России не ожидается теплее, чем сейчас.

Вместе с тем с начала августа в столице выпало около 21 миллиметра осадков, что составляет примерно треть месячной нормы. 12 августа в Москве ожидается порывистый ветер до 10 метров в секунду, а атмосферное давление будет ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба при норме 748 миллиметров.

Ранее Гидрометцентр России предупреждал, что 12 августа в Москве и Подмосковье возможны дожди с грозами, несмотря на облачную погоду. Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 17 до 19 градусов, в области – от 16 до 21 градуса.

