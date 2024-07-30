Эксперт Сатикова: работодатели ценят специалистов, умеющих управлять своим временем

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Работодатели все больше ценят специалистов, умеющих управлять своим временем, а также интересуются их прикладными навыками. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала профориентолог Дарья Сатикова.

Универсальные навыки или soft skills, по ее словам, входят в первую большую группу. Они будут полезны на любой работе, вне зависимости от профессии.

"Навыки коммуникации, устной и письменной, деловой переписки и решения конфликтов необходимы любому специалисту, даже если он "технарь". Высокий уровень владения языком, грамотная речь требуют особого внимания и тренировки", – объяснила Сатикова.

К таким навыкам она также отнесла логическое мышление, которое помогает выстраивать причинно-следственные связи, анализировать и принимать решения.

Кроме того, к необходимым навыкам относится умение работать в команде и находить общий язык с разными людьми. Для этого, отметила профориентолог, существуют специальные видео и курсы по ораторскому мастерству, ведению диалога и аргументации.

Ко второй группе умений Сатикова отнесла цифровые. К ним относится адаптивность к новому, например, умение быстро освоить новую технологию.

"Нужно будет очень быстро внедрять в свою работу инструменты, которые набирают популярность, разбираться в новых технологиях. Конечно, необходимо изучать текущие базовые инструменты вроде Excel и Powerpoint, но при этом быть готовым освоить любой другой инструмент, который придет им на смену", – подчеркнула эксперт.

Третья группа навыков касается lifelong learning (непрерывное образование). Сейчас у человека есть огромное количество инструментов, которые позволяют развиваться в своей сфере или осваивать новые профессии. Это онлайн-курсы дополнительного образования, разные программы повышения квалификации, интенсивы.

Кроме того, добавила Сатикова, необходимо уметь сосредотачивать свой фокус внимания на определенной информации, организовывать свое пространство и время.

"В связи с переходом в онлайн и распространением удаленной работы все больше ценятся специалисты, которые умеют управлять своим временем в любой ситуации. Не пропускать задачи, справляться с дедлайнами в условиях домашней обстановки непросто, но крайне важно. Work-life balance в скором времени будет необходим каждому", – заключила эксперт.

Жители России также рассказали, на какие изменения во внешности они готовы пойти ради карьеры. Почти треть (29%) опрошенных уверены, что внешность важна для построения карьеры, приводит "Газета.ру" данные исследования.

Больше всего о важности внешности думают жители Свердловской (48%), Нижегородской (34%) и Ростовской (30%) областей. Однако 63% респондентов отметили, что такое заключение относится только к некоторым сферам работы, и 8% считают, что внешний образ не влияет на карьерное развитие.

35% опрошенных хотели бы внести небольшие изменения в свою внешность ради более успешного карьерного продвижения, а 6% желают кардинально изменить внешний вид. Еще 38% участников исследования устраивает их внешность и карьера. 31% не готовы пойти на смену образа ради карьеры.

Среди тех, кто готов внести изменения во внешний облик, 65% готовы снизить вес, 49% хотели бы вылечить зубы, 29% изменить стиль одежды и 23% готовы к новой прическе.

Ранее россияне назвали желаемым доходом сумму около 205 тысяч рублей. Самый высокий доход называли жители Москвы (263 367 рублей в месяц), а также Новосибирска и Санкт-Петербурга. По словам аналитиков, в среднем специалисты IT-сфер, юриспруденции, фитнеса и салонов красоты, онлайн-торговли, строительства и недвижимости имеют самые высокие пожелания относительно размера зарплаты.

При этом 9% участников опроса уточнили, что для счастья им необходимо более 500 тысяч рублей в месяц. Чаще всего этот вариант выбирали респонденты в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет.