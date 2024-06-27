Подросток за рулем автомобиля в Москве столкнулся с другой машиной

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве 16-летний юноша без водительских прав, управляя автомобилем ВАЗ, столкнулся с другой машиной на Ферганской улице. Об этом сообщается в телеграм-канале прокураты Москвы.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля ВАЗ. 17-летний подросток госпитализирован.

Установление всех обстоятельств, а также причин и условий произошедшего находится на контроле прокуратуры ЮВАО.

Ранее трое детей получили травмы при столкновении автобуса и грузовика в Топкинском районе Кузбасса, всего пострадали 17 человек. Министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов рассказал ,что в результате происшествия госпитализировали двух человек.

До этого водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил девушку на улице Вертолетчиков в Москве. По данным столичной прокуратуры, в момент аварии девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она скончалась на месте от полученных травм.

