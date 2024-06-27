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27 июня, 10:00

Происшествия

Массовое ДТП произошло на путепроводе Текстильщики-2

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На путепроводе Текстильщики-2 произошло массовое ДТП, передает телеграм-канал столичного Дептранса.

Сейчас на месте происшествия работают городские оперативные службы. Они выясняют обстоятельства ДТП и информацию о пострадавших.

В пресс-службе транспортного ведомства уточнили, что движение по Волгоградскому проспекту существенно затруднено в обоих направлениях, и призвали горожан выбирать пути объезда.

Ранее 25 человек пострадали в результате аварии с автобусом в Алма-Ате, из них 22 доставлены в стационары города. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Транспорт столкнулся с легковушкой на улице Макатаева. Один человек скончался еще до госпитализации. По данному инциденту завели уголовное дело.

До этого в районе дома 35 на Ленинградском проспекте при движении в сторону центра столкнулись два автомобиля. Один из автомобилей после столкновения опрокинулся на проезжую часть.

ДТП произошло на трассе А-105 в Подмосковье

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