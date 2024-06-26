Два автомобиля столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

В районе дома 35 на Ленинградском проспекте при движении в сторону центра столкнулись два автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве подчеркнули, что один из автомобилей после столкновения опрокинулся на проезжую часть. На месте ДТП работают оперативные службы города. Причины аварии уточняются.

"Движение в сторону центра осуществляется по 1 полосе из 5. Выбирайте пути объезда", – говорится в сообщении департамента.

До этого два человека пострадали в результате аварии с участием маршрутки на северо-западе Москвы. Маршрутка на скорости врезалась в отбойник. В результате у мужчины, который отказался от госпитализации, диагностировали ушибы головы и грудной клетки, а у пострадавшей женщины – сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

