Подростки угнали автомобиль каршеринга в Москве

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12 августа, 07:30

Происшествия

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Столичная прокуратура возбудила уголовное дело из-за ДТП в Южном Бутове. Там четверо подростков три часа катались на угнанной машине каршеринга на небольшой скорости, а потом разогнали ее, чем привлекли внимание инспекторов ДПС.

Уходя от погони, мальчик, который был за рулем, не справился с управлением и врезался в угол дома. Один из пассажиров погиб, остальные получили травмы. Водитель автомобиля сбежал. Позднее его задержали и отправили в больницу. Одноклассники подростков рассказали, что такие заезды ребята устраивают не впервые.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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