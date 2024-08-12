Два человека погибли при пожаре в жилом доме в подмосковной Лобне

Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в подмосковной Лобне, в результате пожара погибли два человека. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Подмосковье. К сожалению, два человека погибли", – указано в сообщении.

Пожар вспыхнул в Долгопрудненском городском округе Лобни в жилом доме с мансардой на 200 квадратных метрах.

Пожарные МЧС России спасли из горящего здания 6 человек, в том числе ребенка. Еще 18 человек спасатели вывели на улицу, трое человек пострадали и были госпитализированы. На месте пожара работают 35 специалистов и 7 единиц техники.