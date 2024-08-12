Пожарные спасли шесть человек из горящего здания в подмосковной Лобне

Видео: МЧС России

Шесть человек были спасены и три человека пострадали при пожаре в жилом доме в подмосковной Лобне в Долгопрудненском городском округе. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале

"В Долгопрудненском городском округе загорелся жилой дом с мансардой на 200 квадратных метрах", – указано в сообщении.

Пожарные МЧС России спасли из горящего здания 6 человек, в том числе ребенка. Еще 18 человек спасатели вывели на улицу. Три человека были госпитализированы.

На месте пожара работают 35 специалистов и 7 единиц техники.

Ранее склад загорелся на площади в 1 000 квадратных метров в Ярославле. В горящем здании на улице Полушкина Роща находились станки, печатная и лакокрасочная продукция. Пострадавших в результате возгорания нет.

