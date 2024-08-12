01:12Происшествия
Пожарные спасли шесть человек из горящего здания в подмосковной Лобне
"В Долгопрудненском городском округе загорелся жилой дом с мансардой на 200 квадратных метрах", – указано в сообщении.
Пожарные МЧС России спасли из горящего здания 6 человек, в том числе ребенка. Еще 18 человек спасатели вывели на улицу. Три человека были госпитализированы.
На месте пожара работают 35 специалистов и 7 единиц техники.
Ранее склад загорелся на площади в 1 000 квадратных метров в Ярославле. В горящем здании на улице Полушкина Роща находились станки, печатная и лакокрасочная продукция. Пострадавших в результате возгорания нет.
Новости мира: 30 лесных пожаров зафиксировали в Калифорнии