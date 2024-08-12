Движение на МКАД в районе Варшавского шоссе восстановлено после ДТП

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Движение на внешней стороне 32 километра МКАД было восстановлено после аварии с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 32 километре МКАД в ночь на 12 августа. Из-за аварии были заняты 2 полосы из 5. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого три человека погибли в результате столкновения автомобиля с деревом на Варшавском шоссе в ТиНАО. Инцидент произошел 4 августа примерное в 05:00 на выезде из села Ознобишино на шоссе. Водитель за рулем "Пежо" не справился с управлением и наехал на дерево.

