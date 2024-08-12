Движение на внешней стороне 32 км МКАД затруднено из-за аварии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 32 километре МКАД, движение в районе происшествия затруднено. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На внешней стороне 32 км МКАД столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что в районе происшествия заняты 2 полосы из 5. В ведомстве призвали водителей выбирать пути объезда. На данный момент информация о пострадавших и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее СК возбудил уголовное дело после ДТП с подростками в ЮЗАО Москвы. Водителем автомобиля оказался 15-летний москвич.

По версии следствия, он находился за рулем автомобиля, арендованного под чужим аккаунтом, в салоне были еще несколько несовершеннолетних пассажиров. В какой-то момент подросток не справился с управлением и въехал в стену жилого дома, после чего сбежал. От полученных травм скончался 15-летний пассажир, еще двоим понадобилась медицинская помощь.