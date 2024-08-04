Три человека погибли при столкновении автомобиля с деревом в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Три человека погибли в результате столкновения автомобиля с деревом на Варшавском шоссе в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 4 августа примерное в 05:00 на выезде из села Ознобишино на шоссе. Тогда водитель за рулем "Пежо" не справился с управлением и наехал на дерево. В результате, как уточнили в прокуратуре Москвы, погибли водитель и два пассажира – 15-летний юноша и 23-летняя девушка.

Сейчас инспекторы проводят проверку по факту ДТП, результаты и ход которой находятся на контроле прокуратуры ТиНАО.

Ранее в аварии с участием шести машин в Ульяновской области погиб один человек, а еще 11 – пострадали. В ДТП получили травмы жители Ульяновской, Московской областей и Татарстана. Кроме того, среди пострадавших трое детей. Отмечалось, что все они находятся в состоянии средней степени тяжести и получают лечение в Ульяновской детской областной и Большенагаткинской районной больницах.

