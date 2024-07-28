В Подмосковье человек погиб в ДТП с "Газелью" и грузовиком

Фото: телеграм-канал " Подмосковная полиция "

Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии с "Газелью" и грузовиком в городском округе Домодедово. Об этом сообщается в пресс-службе подмосковной полиции.

Авария произошла около 15:30 на 42 километре автодороги М4 "Дон" в сторону области, уточнили в ведомстве. По предварительной версии, водитель "Газели" совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем "Шакман". Пассажир первой машины погиб на месте происшествия, а водитель с телесными повреждениями был госпитализирован.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее в ДТП с шестью автомобилями в Ульяновской области погиб один человек, а число пострадавших выросло до 11. В аварии на трассе в Цильнинском районе пострадали жители Ульяновской, Московской областей и Татарстана. Одна женщина погибла. Русских выразил соболезнования ее родным и близким.

Кроме того, среди пострадавших трое детей. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести и получают лечение в Ульяновской детской областной и Большенагаткинской районной больницах.