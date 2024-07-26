В Кузбассе в ДТП погибли три человека и пострадали три ребенка

Фото: телеграм-канал "Полиция Кузбасса"

Три человека погибли и три ребенка пострадали в ДТП с минивэном и грузовиком на трассе Кемерово – Новокузнецк. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

"Предварительно установлено, что 25-летний водитель минивэна Toyota Noah, перевозивший шесть пассажиров, не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди грузовика Shacman и совершил столкновение с ним. В результате автоаварии погиб он сам, а также его пассажиры: 37-летняя женщина и 13-летняя девочка", – указано в сообщении.

Травмы различной тяжести получили трое детей в возрасте 6, 9 и 15 лет. На данный момент они доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает.

Уточняется, что ДТП произошло около 04:40 на 149 километре автодороги Кемерово – Новокузнецк, на территории Прокопьевского округа. Полиция продолжает работать на месте трагедии и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее в Приморском крае произошла авария с участием машины Suzuki и автобуса Daewoo. Предварительно, девушка за рулем автомобиля не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом, в котором находились 15 пассажиров. В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса и водитель легкового авто. Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Сотрудники полиции организовали проверку по факту ДТП.

