Ребенок госпитализирован после ДТП с 12 автомобилями под Владивостоком

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Ребенок попал в больницу после ДТП с 12 автомобилями под Владивостоком. Полиция Приморья рассказала о случившемся в телеграм-канале.

Водитель Freightliner не выдержал дистанцию до впереди движущегося автомобиля и совершил столкновение с 11 машинами.

"В результате ДТП пострадал 6-летний ребенок. Медики диагностировали пострадавшему черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга", – уточняется в публикации.

В результате дорожной аварии образовался большой затор. На данный момент поврежденные автомобили убрали с дороги.

Ранее ДТП произошло на Кубани. Уголовное дело возбуждено из-за столкновения легковушки, грузовика и микроавтобуса под Армавиром.

В оперштабе Краснодарского края сообщили о смерти двух человек, один из которых – ребенок. Пострадали в результате аварии 14 человек. Всего в микроавтобусе находились 17 человек, а в машине – пять человек.

