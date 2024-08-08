Пятеро погибших в ДТП под Красноярском ехали с похорон друга

Фото: телеграм-канал "МВД 24"

Пять человек, ставшие жертвами смертельной аварии в Красноярском крае, ехали с похорон друга, погибшего в ДТП. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на региональную прокуратуру.

Речь идет о ДТП с большегрузом в районе 622-го километра трассы Р-255. Легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой. В машине находились 19-летний водитель и четыре пассажира: 16-летний подросток и три девушки в возрасте от 18 лет до 21 года. Компания возвращалась с похорон друга, который недавно погиб при аналогичных обстоятельствах.

Новая авария произошла всего за 30 километров от ДТП с их другом.

Мужчину, который находился за рулем грузовика, осмотрели медики и отправили домой. Прокуратура намерена проконтролировать расследование инцидента.

Ранее ДТП произошло на Кубани. Уголовное дело возбуждено из-за столкновения легковушки, грузовика и микроавтобуса под Армавиром.

В оперштабе Краснодарского края сообщили о смерти двух человек, один из которых – ребенок. Пострадали в результате аварии 14 человек. Всего в микроавтобусе находились 17 человек, а в машине – пять человек.

