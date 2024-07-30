МЧС не выявило превышения концентрации вредных веществ из-за пожара в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

На месте пожара, возникшего на НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова в Екатеринбурге, не было выявлено превышения концентрации вредных веществ в воздухе, сообщили представители МЧС России в телеграм-канале.

Крупное возгорание произошло на территории НПО автоматики в Екатеринбурге вечером 30 июля. Там загорелась крыша 8-этажного цеха с химической продукцией. В результате пожара обрушилась кровля на 500 "квадратах" и стены строения.

Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Всех сотрудников предприятия эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало.

Позже огонь перекинулся на второй цех. В пресс-службе предприятия заверили, что угроза отравления местных жителей отсутствует.

Спустя некоторое время пожарным удалось ликвидировать открытое горение, однако работа НПО была приостановлена.