30 июля, 18:09Происшествия
Огонь перекинулся на второй цех при пожаре в Екатеринбурге
По его словам, в горящем цеху к данному моменту обрушились стены и кровля.
Вместе с тем угрозы отравления жителей нет, сказал Изюмов. При этом сотрудники Роспотребнадзора в Свердловской области начали проводить лабораторные исследования качества воздуха в зоне жилой застройки в районе пожара.
"Исследования проводятся по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания", – говорится в телеграм-канале ведомства.
Крупный пожар произошел на территории НПО автоматики в Екатеринбурге вечером 30 июля. Там загорелась крыша 8-этажного цеха с химической продукцией.
Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Всех сотрудников предприятия эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало.