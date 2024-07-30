Огонь перекинулся на второй цех при пожаре в Екатеринбурге

Огонь перекинулся на второй НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия Михаила Изюмова.

По его словам, в горящем цеху к данному моменту обрушились стены и кровля.

Вместе с тем угрозы отравления жителей нет, сказал Изюмов. При этом сотрудники Роспотребнадзора в Свердловской области начали проводить лабораторные исследования качества воздуха в зоне жилой застройки в районе пожара.

"Исследования проводятся по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Крупный пожар произошел на территории НПО автоматики в Екатеринбурге вечером 30 июля. Там загорелась крыша 8-этажного цеха с химической продукцией.

Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Всех сотрудников предприятия эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало.

