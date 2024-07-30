30 июля, 18:59Происшествия
Работа НПО автоматики в Екатеринбурге приостановлена из-за пожара
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Работа НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова в Екатеринбурге, где произошел пожар, приостановлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Крупное возгорание произошло на территории НПО автоматики в Екатеринбурге вечером 30 июля. Там загорелась крыша 8-этажного цеха с химической продукцией. В результате пожара обрушилась кровля на 500 "квадратах" и стены строения.
Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Всех сотрудников предприятия эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало.
Позже огонь перекинулся на второй цех. В пресс-службе предприятия заверили, что угроза отравления местных жителей отсутствует.
Спустя некоторое время пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
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