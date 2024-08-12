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12 августа, 04:30

Происшествия

ДТП с участием мотоцикла и автомобиля произошло на внутренней стороне 39-го км МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль и мотоцикл столкнулись на внутренней стороне 39-го километра МКАД, движение в районе происшествия затруднено. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что движение в районе происшествия затруднено. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

До этого ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 32-го километра МКАД в ночь на 12 августа. Из-за аварии были заняты 2 полосы из 5. Сведений о пострадавших не поступало.

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