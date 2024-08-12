12 августа, 04:30Происшествия
ДТП с участием мотоцикла и автомобиля произошло на внутренней стороне 39-го км МКАД
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Автомобиль и мотоцикл столкнулись на внутренней стороне 39-го километра МКАД, движение в районе происшествия затруднено. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
"На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.
В ведомстве добавили, что движение в районе происшествия затруднено. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
До этого ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 32-го километра МКАД в ночь на 12 августа. Из-за аварии были заняты 2 полосы из 5. Сведений о пострадавших не поступало.