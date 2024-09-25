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25 сентября, 18:15

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Собянин: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

Собянин: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

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Сергей Собянин сообщил об открытии второго в Москве рыбного рынка

На месте бывшей промзоны Южный порт сделают крупное пространство для отдыха. Там появится одна из самых протяженных прогулочных зон у Москвы-реки, в которую включат веломаршрут длиной 13 километров. Так, по набережной можно будет дойти или доехать на велосипеде до парка развлечений "Остров Мечты".

Кроме того, на территории промзоны построят жилые комплексы разного класса, бизнес-центры и социальные объекты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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