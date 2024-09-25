Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 23:30

Происшествия

Новости регионов: нетрезвые люди устроили гонки с полицией в Дагестане

Новости регионов: нетрезвые люди устроили гонки с полицией в Дагестане

Журналисты оценили стоимость подрыва "Северных потоков"

Жилой дом загорелся в Борисовском проезде в Москве

"Безопасный город": в Балашихе неизвестные запускали фейерверки

"Безопасный город": сотрудник ПВЗ в Москве похитил товары со склада маркетплейса

"Безопасный город": московский суд арестовал блогера, оскорбившего россиянок

"Безопасный город": полицейские нашли угнанную в Москве иномарку

"Безопасный город": пять авто столкнулись на Миусской площади в Москве

Пешеход пострадал после ДТП в центре Москвы

В центре Москвы автомобиль вылетел на тротуар и врезался в четыре машины

Нетрезвые люди устроили гонки с патрульными полицейскими в Дагестане. Когда их остановили, дебоширы напали на них. При этом нарушители снимали все происходящие на видео. В итоге троих мужчин задержали, возбуждено уголовное дело.

В Первоуральске несколько учеников прыгали из окна второго этажа, чтобы снять видео для соцсетей. Первый школьник спрыгнул удачно благодаря веткам дерева, а второй случайно повредил спину, его забрали в больницу. Прокуратура проводит проверку.

Затонувшую баржу весом больше 2 тысяч тонн поднимают со дна в порту Магадана. Она утонула здесь еще в 1990-е годы.

Читайте также
происшествиярегионывидеоДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика