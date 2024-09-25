25 сентября, 23:30Происшествия
Новости регионов: нетрезвые люди устроили гонки с полицией в Дагестане
Нетрезвые люди устроили гонки с патрульными полицейскими в Дагестане. Когда их остановили, дебоширы напали на них. При этом нарушители снимали все происходящие на видео. В итоге троих мужчин задержали, возбуждено уголовное дело.
В Первоуральске несколько учеников прыгали из окна второго этажа, чтобы снять видео для соцсетей. Первый школьник спрыгнул удачно благодаря веткам дерева, а второй случайно повредил спину, его забрали в больницу. Прокуратура проводит проверку.
Затонувшую баржу весом больше 2 тысяч тонн поднимают со дна в порту Магадана. Она утонула здесь еще в 1990-е годы.
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