Новости регионов: нетрезвые люди устроили гонки с полицией в Дагестане

Нетрезвые люди устроили гонки с патрульными полицейскими в Дагестане. Когда их остановили, дебоширы напали на них. При этом нарушители снимали все происходящие на видео. В итоге троих мужчин задержали, возбуждено уголовное дело.

В Первоуральске несколько учеников прыгали из окна второго этажа, чтобы снять видео для соцсетей. Первый школьник спрыгнул удачно благодаря веткам дерева, а второй случайно повредил спину, его забрали в больницу. Прокуратура проводит проверку.

Затонувшую баржу весом больше 2 тысяч тонн поднимают со дна в порту Магадана. Она утонула здесь еще в 1990-е годы.

