Авария с грузовиком и такси произошла на ТТК

Авария с грузовиком и такси произошла на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве. Движение транспорта затруднено на участке в районе улицы Сущевский Вал, сообщили в Дептрансе Москвы.

По данным ведомства, автомобили столкнулись на внутренней стороне в районе Сущевского Вала, дома 16. На место аварии выехали оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

Движение транспорта в данный момент осуществляется по трем полосам из пяти. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

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