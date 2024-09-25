Новости мира: Китай провел испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Китай провел испытание межконтинентальной баллистической ракеты, вероятная дальность полета которой составляет 12 тысяч километров. Снаряд запустили с Хайнаня в районе островов Французской Полинезии в Тихом океане.

Также стало известно, что кандидат на пост президента США Дональд Трамп обвинил главу Белого дома Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в том, что они втянули страну в конфликт на Украине и не могут ее оттуда вытащить. По словам Трампа, украинский президент Владимир Зеленский в каждый свой приезд в США увозит по 100 миллиардов долларов.

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