24 сентября, 19:11Происшествия
Суд арестовал водителя после ДТП с тремя погибшими на Мичуринском проспекте
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Никулинский районный суд столицы арестовал водителя легкового автомобиля, который 20 сентября стал участником ДТП с такси на Мичуринском проспекте, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу инстанции.
Таким образом, суд удовлетворил соответствующее ходатайство следователя. Автомобилист Ибрагим Касимов пробудет под стражей два месяца, до 20 ноября 2024 года.
Представители суда уточнили, что мужчина врезался в такси, будучи в состоянии опьянения.
В результате аварии на Мичуринском проспекте погибли три человека. Жертвами ДТП стали водитель такси и две его пассажирки 2001 и 1998 годов рождения. При этом самому Касимову, двум его попутчикам и третьему пассажиру такси потребовалась медицинская помощь.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Расследование проводится по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц".
"Безопасный город": дело возбудили по факту смертельного ДТП на Мичуринском проспекте