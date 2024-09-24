Суд арестовал водителя после ДТП с тремя погибшими на Мичуринском проспекте

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Никулинский районный суд столицы арестовал водителя легкового автомобиля, который 20 сентября стал участником ДТП с такси на Мичуринском проспекте, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Таким образом, суд удовлетворил соответствующее ходатайство следователя. Автомобилист Ибрагим Касимов пробудет под стражей два месяца, до 20 ноября 2024 года.

Представители суда уточнили, что мужчина врезался в такси, будучи в состоянии опьянения.

В результате аварии на Мичуринском проспекте погибли три человека. Жертвами ДТП стали водитель такси и две его пассажирки 2001 и 1998 годов рождения. При этом самому Касимову, двум его попутчикам и третьему пассажиру такси потребовалась медицинская помощь.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Расследование проводится по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц".