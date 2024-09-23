Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Движение в центре Москвы восстановлено после пожара в доме 8 в Большом Черкасском переулке, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время движение восстановлено в Большом Черкасском переулке и на улице Ильинке.

Реконструируемое здание загорелось в центре Москвы 23 сентября. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. К тушению привлекались 55 пожарных и 16 единиц техники. Позже пожарные локализовали и полностью ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.

