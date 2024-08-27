Новости мира: туристов спасли из-под завалов ледяной пещеры в Исландии

В Исландии завершилась операция по спасению туристов, на которых обрушилась ледяная пещера. Целые сутки спасатели трудились зря в поисках двух пропавших без вести американцев, так как в группе было 23 человека, а не 25, как предполагалось ранее. Известно, что в результате обрушения один человек серьезно пострадал. Еще один был обнаружен в тяжелом состоянии. Он скончался, не дождавшись эвакуации.

Тем временем по меньшей мере 132 человека погибли и еще 200 пропали без вести в результате наводнения в Судане. На востоке страны плотина не выдержала напора вышедшей из берегов реки. Вода уничтожила по меньшей мере 20 деревень. Поисково-спасательным работам мешают продолжающиеся в пострадавшем регионе боевые действия.

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